"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.

Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

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