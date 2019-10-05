Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРосгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве

В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства. Ранее в соцсетях и телеграм-каналах начали распространяться соответствующие видеозаписи. "Нет никаких поводов для беспокойства", — заявили в пресс-службе московского управления Росгвардии.
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Передвижение автобусов Росгвардии в Москве объяснили плановой дислокацией

Москва 2412:23

В Росгвардии объяснили перемещение ведомственных автобусов по Москве

Вечерняя Москва08:53

Росгвардия объяснила «плановой дислокацией» колонны ведомственных автобусов на въезде в Москву

Новая газета10:26

Росгвардия об автобусах в Москве: нет поводов для беспокойства

News.ru10:16

Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве

Московский Комсомолец09:37

В Росгвардии призвали граждан не беспокоиться из-за перемещения автобусов ведомства по Москве

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В Росгвардии объяснили плановой дислокацией передвижение ведомственных автобусов в Москве

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В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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Работу розничной торговли приостанавливают в Нижегородской области.
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Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
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ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

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