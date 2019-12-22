Общество
РБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики. Об этом же РБК сообщили в региональном министерстве образования.
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