В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики. Об этом же РБК сообщили в региональном министерстве образования.

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

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