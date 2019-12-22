Общество

РБКРБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики. Об этом же РБК сообщили в региональном министерстве образования.
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В Управлении Росгвардии по РТ опровергли информацию о том, что провели на школьниках учения по пресечению массовых беспорядков

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В Татарстане Росгвардия отработала действия по разгону массовых беспорядков на школьниках

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