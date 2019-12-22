Общество

РБКРБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

РИА Новости08:15

В Росгвардии опровергли информацию об учениях с участием школьников в Татарстане

ТАСС06:24

Росгвардия опровергла участие её бойцов в «учениях» со школьниками

Говорит Москва06:02

Росгвардия опровергла участие своих сотрудников в учениях со школьниками в Татарстане

Татар-информ06:35

В Управлении Росгвардии по РТ опровергли информацию о том, что провели на школьниках учения по пресечению массовых беспорядков

Вечерняя Казань06:23

Люди в форме тренировались разгонять митинги на школьниках в Татарстане. Реакция Росгвардии

URA.Ru06:20

В Татарстане Росгвардия отработала действия по разгону массовых беспорядков на школьниках

Znak.com03:52
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны.
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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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В семейство UltraGear вошли модели 27GN950, 34GN850 и 38GN950 размером соответственно 27 дюймов, 34 дюйма и 38 дюймов по диагонали.
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Власти отреагировали на неоднозначную форму катка в Новосибирске

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На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
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Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

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В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

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Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
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Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

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