Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

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