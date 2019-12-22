Общество
РБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Политика
Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из России
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Политика
Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны.
Культура
Наргиз раскрыла тайну Максима Фадеева и Ольги Серябкиной
30 октября Максим Фадеев объявил о том, что разорвал контракты абсолютно со всеми артистами продюсерского лейбла Malfa – в том числе с Ольгой Серябкиной, которая долгие годы являлась его музой и фавориткой.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Гаджеты
Диагональ новых мониторов LG UltraGear и UltraWide достигает 38 дюймов
В семейство UltraGear вошли модели 27GN950, 34GN850 и 38GN950 размером соответственно 27 дюймов, 34 дюйма и 38 дюймов по диагонали.
Общество
Власти отреагировали на неоднозначную форму катка в Новосибирске
Главный городской каток открыли около оперного театра в Новосибирске в начале недели, но только сейчас на его форму обратили внимание благодаря снимкам, сделанным с высоты фотографом Славой Степановым.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Футбол
«Ювентус» получит за Манджукича 5,5 млн евро
Здоровье
Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы
Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
Гаджеты
3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети
В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году похолодает, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Здоровье
Названы симптомы рака в области головы и шеи
В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Происшествия
Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь
Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Шоу-бизнес
Парализованной Заворотнюк дали три недели
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Футбол
Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»
— Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично.
Общество
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Общество
Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год
Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.