Общество

РБКРБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

РИА Новости08:15

В Управлении Росгвардии по РТ опровергли информацию о том, что провели на школьниках учения по пресечению массовых беспорядков

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В Росгвардии опровергли информацию об учениях с участием школьников в Татарстане

ТАСС06:24

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В Росгвардии отреагировали на видео об «учениях» по разгону митингов на школьниках в Татарстане

БИЗНЕС Online06:45

Росгвардия опровергла участие её бойцов в «учениях» со школьниками

Говорит Москва06:02

В Татарстане Росгвардия отработала действия по разгону массовых беспорядков на школьниках

Znak.com03:52
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В пятницу президент Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, который вводит санкции против участников сооружения российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
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Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
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Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

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