Общество
РБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии
Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для переговоров по Сирии - Эрдоган.
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Патриарх Кирилл призвал священников лично принимать участие в борьбе с домашним насилием. Его слова передает «Интерфакс».
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Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
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На широкие экраны России выходит новый эпизод «Звездных войн»
История саги «Звездные войны» началась с замысла Джорджа Лукаса, который на протяжении четырех лет не мог продвинуть эту идею крупнейшим кинокомпаниям, пока ему не удалось договориться с 20th Century Fox.
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При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
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У ВМС Турции появится шесть подводных лодок
Президент турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что к 2027 года у ВМС Турции появится шесть подводных лодок.
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Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
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Названа предварительная цена на консоль Xbox Series X
Позже инсайдер раскрыл технические характеристики Xbox Series X, и уже на основании них специалист смог озвучить цены на Xbox Series X. По мнению аналитика компании Niko Partners, новая консоль не может стоить менее 400 долларов, так как это только стоимость компонентов.
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В Абакане завершились выборы мэра
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
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Двое стрелявших из охолощенного оружия на юге Москвы сдались полиции
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Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Футбол
«Витесс» выиграл три матча из четырех после ухода Слуцкого
"Витесс" обыграл "ВВВ-Венло" в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Витесса".
Общество
Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы
Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Общество
Греция готовит выдачу Винника в США
Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
Политика
В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу
20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию.
Политика
Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
Отмечается, что выборы признают состоявшимися, если явка превысит 33%. В них участвуют представители пяти политических партий.
Происшествия
Московская школьница приняла таблетку от головной боли и умерла
В Зеленограде 13-летняя школьница умерла после того, как приняла таблетку, которую взяла у малознакомой девочки из компании.
Единоборства
Александр Емельяненко показал, как он охотился на лося
Алтай лося победил в схватке один на один! — прокомментировал Емельяненко в инстаграме фотографию, на которой он позирует с убитым животным.