Общество
РБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Политика
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Политика
Приостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе.
Авто
Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее
Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Космос
Космический корабль Starliner приземлился в Мексике
Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста
Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Эксперты рассказали о проблемах создания беспилотников в России
Стоит отметить, что российские военные с момента возвращения Крыма в состав России более тысячи раз обнаруживали разведывательные беспилотники недалеко от полуострова.
Единоборства
Лебедев по очкам проиграл Мчуну
По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Музыка
Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Футбол
Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Происшествия
Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Футбол
Пиоли после 0:5: «Настоящий „Милан“ не может быть таким»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после поражения от «Аталанты» со счётом 0:5.
Футбол
Директор «Чертаново» сообщил о планах клуба в зимнее трансферное окно
Московский клуб ФНЛ "Чертаново" не собирается расставаться с футболистами в ближайшее трансферное окно, ставя цель побороться за выход в премьер-лигу, заявил РИА Новости директор академии Николай Ларин.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Политика
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
Происшествия
В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек
Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Одного из лидеров московского "Локомотива" Алексея Миранчука продолжают сватать в различные клубы Европы.