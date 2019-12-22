Общество

РБКРБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

РИА Новости08:15

В Росгвардии отреагировали на видео об «учениях» по разгону митингов на школьниках в Татарстане

БИЗНЕС Online06:45

Росгвардия опровергла участие её бойцов в «учениях» со школьниками

Говорит Москва06:02

Росгвардия опровергла участие своих сотрудников в учениях со школьниками в Татарстане

Татар-информ06:35

В Управлении Росгвардии по РТ опровергли информацию о том, что провели на школьниках учения по пресечению массовых беспорядков

Вечерняя Казань06:23

В Росгвардии опровергли информацию об учениях с участием школьников в Татарстане

ТАСС06:24

В Татарстане Росгвардия отработала действия по разгону массовых беспорядков на школьниках

Znak.com03:52
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Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году

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"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
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Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

РИА Новости вчера в 16:48
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Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный 20 декабря в 21:33
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
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Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе.
РБК 09:39
Авто

Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее

Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
Юга.ру 19 декабря в 05:34
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Космос

Космический корабль Starliner приземлился в Мексике

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
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Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста

Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
ТВ Центр вчера в 07:55
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Армия и оружие

Эксперты рассказали о проблемах создания беспилотников в России

Стоит отметить, что российские военные с момента возвращения Крыма в состав России более тысячи раз обнаруживали разведывательные беспилотники недалеко от полуострова.
Газета.Ru 07:34
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По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Inc-news.ru 03:16
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
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Музыка

Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Газета.Ru 08:46
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Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Sport24.ru 06:47
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Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
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Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru вчера в 10:01
Футбол

Пиоли после 0:5: «Настоящий „Милан“ не может быть таким»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после поражения от «Аталанты» со счётом 0:5.
Евро-футбол.ру 10:10
Футбол

Директор «Чертаново» сообщил о планах клуба в зимнее трансферное окно

Московский клуб ФНЛ "Чертаново" не собирается расставаться с футболистами в ближайшее трансферное окно, ставя цель побороться за выход в премьер-лигу, заявил РИА Новости директор академии Николай Ларин.
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Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
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Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
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В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
РИА Новости 09:05
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В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
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Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
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Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Одного из лидеров московского "Локомотива" Алексея Миранчука продолжают сватать в различные клубы Европы.
Газета.Ru 09:44
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