Общество

РБКРБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

РИА Новости08:15

Росгвардия опровергла участие её бойцов в «учениях» со школьниками

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В Росгвардии опровергли информацию об учениях с участием школьников в Татарстане

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Вечерняя Казань06:23

В Росгвардии отреагировали на видео об «учениях» по разгону митингов на школьниках в Татарстане

БИЗНЕС Online06:45

В Татарстане Росгвардия отработала действия по разгону массовых беспорядков на школьниках

Znak.com03:52
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В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины.
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