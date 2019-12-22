Общество

РБКРБКРосгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.
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Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях

РИА Новости08:15

В Росгвардии отреагировали на видео об «учениях» по разгону митингов на школьниках в Татарстане

БИЗНЕС Online06:45

Росгвардия опровергла участие своих сотрудников в учениях со школьниками в Татарстане

Татар-информ06:35

Люди в форме тренировались разгонять митинги на школьниках в Татарстане. Реакция Росгвардии

URA.Ru06:20

В Управлении Росгвардии по РТ опровергли информацию о том, что провели на школьниках учения по пресечению массовых беспорядков

Вечерняя Казань06:23

Росгвардия опровергла участие её бойцов в «учениях» со школьниками

Говорит Москва06:02

В Татарстане Росгвардия отработала действия по разгону массовых беспорядков на школьниках

Znak.com03:52
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Политика

Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил

Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие

Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ

«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
ФАН вчера в 10:00
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Спорт

Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России

Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
RT на русском 08:32
Политика

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 06:45
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

РИА Новости 08:11
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Транспорт

Проезд на пассажирском транспорте в Казани подорожает до 30 рублей

Госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановление о повышении стоимости проезда с 1 января 2020 года на общественном транспорте до 30 рублей за одну поездку.
Татар-информ 04:27
Политика

Орешкин рассказал, когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

Власти России и Белоруссии зафиксировали конкретную дату отмену мобильного роуминга между двумя странами в 2020 году.
REGNUM 08:18
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Омске обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Технологии

Facebook разработает собственную операционную систему

Sibnet Новости 20 декабря в 07:34
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Армия и оружие

Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО

Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
REGNUM 20 декабря в 12:22
Общество

Хоккеист Зайцев прокомментировал обвинение в похищении своих детей

Москва 24 08:57
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Биатлон

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира во французском Анси.
РИА Новости 09:01
Происшествия

В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
REGNUM вчера в 19:50
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Общество

Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
Известия 06:48
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.
BFM.ru 05:35
Общество

«Урановые хвосты» начали перегружать после отъезда Путина

Днем 22 декабря после отъезда президента Владимира Путина из Петербурга с судна «Михаил Дудин» начали перегружать вторую партию «урановых хвостов».
МР7.ру 07:10
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

РБК 09:00
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Футбол

«Аталанта» разгромила «Милан» в матче Серии А

RT на русском 08:41
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.
RT на русском 08:14
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
РБК 07:55
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