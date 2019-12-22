Ранее «МБХ медиа» писал, что силовики проводили учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядков со школьниками. Издание пишет, что в Новотроицкой школе подтвердили проведение учений, но не раскрыли подробностей.

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

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Происшествия В Саратове застрелен сотрудник полиции Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.

Общество Большинство жителей Новороссийска остались без воды Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.

Общество «Урановые хвосты» начали перегружать после отъезда Путина Днем 22 декабря после отъезда президента Владимира Путина из Петербурга с судна «Михаил Дудин» начали перегружать вторую партию «урановых хвостов».