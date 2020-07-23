Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение
По данным агентства, платформа позволит отслеживать стрелковое оружие от завода до прилавка, также она упростит покупку, хранение и выдачу разрешения. Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.В источнике
С чего всё началось
Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему
Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика», ее созданием занимается государственный НИИ «Восход».
Коммерсантъ19:08
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