Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

Национальная служба новостей 10

По данным агентства, платформа позволит отслеживать стрелковое оружие от завода до прилавка, также она упростит покупку, хранение и выдачу разрешения. Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.