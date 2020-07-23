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Lenta.ru
Lenta.ru

Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

По данным агентства, платформа позволит отслеживать стрелковое оружие от завода до прилавка, также она упростит покупку, хранение и выдачу разрешения. Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика», ее созданием занимается государственный НИИ «Восход».
Коммерсантъ19:08
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 23 июля

Коммерсантъ00:01
Ведомости

Росгвардия автоматизирует контроль за оборотом оружия через IT-платформу

Ведомости22:26
URA.Ru

Росгвардия будет следить за владельцами оружия онлайн

URA.Ru23:52
Накануне.Ru

В России данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

Накануне.Ru22:09
Новая газета

Для Росгвардии создадут единую IT-платформу для контроля оборота всего гражданского оружия в стране

Новая газета01:56
Москва 24

В России создадут IT-платформу для контроля за оборотом гражданского оружия

Москва 2402:49
Lenta.ru

Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

Lenta.ru02:56
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«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Ведомости23:42
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МИД: в высылке дипломатов из Болгарии замешаны «внешние» игроки

В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии не обошлось без "внешних стимуляторов", которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости02:10

В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
МонаВиставчера в 01:11
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском01:17
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