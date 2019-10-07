Общество
РБКРосгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
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Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения
В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Владивосток-Новости вчера в 19:37
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Футбол
Силвиньо уволили с поста наставника «Лиона»
Во французском «Лионе», который является соперником российского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, уволили главного тренера Силвиньо.
ProstoProSport 15:54
Политика
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя
По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
РБК 16:53
Общество
В Москву вернется сентябрьское тепло
В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
Известия 09:30
Происшествия
Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске
Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.
BFM.ru 14:00
Кино
Журналист Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле
Компания «Амурские волны» выпустила трейлер документального фильма «С закрытыми окнами».
АН Между строк 06:38
Шоу-бизнес
Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ 08:43
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт 08:03
Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру 15:24
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Хоккей
Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента
Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
Discover24 06:19
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ вчера в 00:31
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие
The National Interest назвал лучшие российские танки
Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 10:45
Происшествия
Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД
Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
Вести.Ru 11:16
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Ученые дали несколько простых советов, которые позволят сохранить здоровье печени.
iReactor 03 октября в 21:15
Политика
На Украине признали поражение от России
"Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее ее последствия", – заключил Сергей Белашко.
Дни.ру 07:10