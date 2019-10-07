Общество

РБКРБКРосгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
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Росгвардия разработала нагрудный жетон для своих сотрудников

Вечерняя Москва12:30

Росгвардия разработала нагрудный жетон для идентификации сотрудников

РИА Новости11:37

Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

Дождь08:56

Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников

ТАСС10:11

Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

РБК08:50

Каждому сотруднику Росгвардии - по нагрудному знаку для идентификации. Есть образец

Фонтанка.Ру05:18

Бойцам Росгвардии выдадут нагрудный знак с персональным номером

Московский Комсомолец04:49
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Журналист Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле

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В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

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"Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее ее последствия", – заключил Сергей Белашко.
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