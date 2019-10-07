Общество
РБКРосгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) обнародовала проект приказа директора Росгвардии, которым будет утвержден образец и описание нагрудного знака военнослужащего, или лица, проходящего службу в войсках нацгвардии РФ и имеющего специальное звание полиции.Российская газета07:26
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
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АМИТЕЛ вчера в 08:58
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Взгляд.ру вчера в 05:40
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В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
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Эхо Москвы вчера в 03:30
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
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РИА Новости 12:46
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ТАСС 07:47
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Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 04:57
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В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
Московский Комсомолец 08:18
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
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Газета.Ru 12:19
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В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.
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Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
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Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
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На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
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