с чего всё началось

Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

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Политика Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

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Происшествия Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.

Культура В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара» Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.

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Армия и оружие Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.

Транспорт Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.

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Общество Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Происшествия В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.

Спорт Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.