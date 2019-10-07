Общество
ТАССРосгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
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с чего всё началось
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) обнародовала проект приказа директора Росгвардии, которым будет утвержден образец и описание нагрудного знака военнослужащего, или лица, проходящего службу в войсках нацгвардии РФ и имеющего специальное звание полиции.Российская газета07:26
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