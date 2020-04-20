Коронавирус
Lenta.ruРосгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ
Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 20 апреля.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росгвардии 1,3 млрд руб. на закупку оборудования и медицинских средств для борьбы с коронавирусом COVID-19.Коммерсантъ08:30
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Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения
Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
РБК 08:35
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Политика
Испытания российской вакцины от коронавируса запланировали на июнь
Клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня.
News.ru 09:01
Политика
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Транспорт
Запуск новых поездов в Крым переносится из-за коронавируса
Запланированный на весну запуск новых поездов с материка в Крым переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, сообщает компания-перевозчик.
Парламентская газета 08:35
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
Общество
Охлобыстин заявил, что на Пасху ходил в храм, но ничего не нарушал
Актер и бывший священник Иван Охлобыстин подтвердил, что на Пасху ходил в храм Софии Премудрости Божией в Москве, но заявил, что ничего не нарушал.
Коммерсантъ 06:31
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Биатлон
Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:08
Происшествия
В Башкирии женщину обвинили в покушении на убийство своих детей
Жительница Башкирии обвиняется в том, что она ножом ранила двух своих малолетних дочерей, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:48
Общество
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей
В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
Политика
Эксперт назвал создание единой вакцины от COVID-19 наивной мечтой
Создание единой вакцины для всего человечества от коронавируса - наивная мечта, рассказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным председатель экспертного совета Российского антидопингового агентства "РАДА", доктор медицинских наук Николай Дурманов.
РИА Новости 08:55