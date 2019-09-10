Политика
РБКРосгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека.
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с чего всё началось
Предложение содержится в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.Коммерсантъ11:32
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Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников
В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 12:37
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.
Российская газета 08:43
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Хоккей
СКА — Сибирь 0:0 (1-й период)
Сиб.фм вчера в 20:42
Технологии
Жители Москвы в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге
В ходе опроса выяснилось, что пользователи мобильного интернета в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди старше просматривают информацию в интернете (55%).
Rambler News Service 12:21
Футбол
Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек
Мойка78 11:37
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Политика
В Улан-Удэ проходит стихийный митинг
Эхо Москвы вчера в 14:30
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Армия и оружие
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости вчера в 02:24
Космос
Умер ученый Леонид Ксанфомалити
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Армия и оружие
Российский флот получит в 2020 году четыре атомных подводных лодки
В свою очередь заместитель министра обороны Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году "Севмаш" должен предать военному ведомству две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск", стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и атомную подводную лодку специального назначения "Белгород".
Труд 06:51
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Происшествия
В Нижегородской области загорелся ангар с ГСМ
Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.
Вести.Ru 12:26
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Авто
Рынок новых LCV в августе вырос на 7%
Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику.
Автостат 07:01
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Футбол
Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут
Стал известен состав сборной России U21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд с Болгарией.
Чемпионат 12:27
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Армия и оружие
Киев хочет похвастаться перед НАТО новой Стратегией нацбезопасности
Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, пообещал представителям НАТО, что Киев презентует проект новой Стратегии нацбезопасности.
Новостной фронт 04:17
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Общество
Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков
Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
Росбалт вчера в 18:20
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43