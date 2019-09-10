с чего всё началось

Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека.

Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

Армия и оружие МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Происшествия В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Происшествия Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Технологии Жители Москвы в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге В ходе опроса выяснилось, что пользователи мобильного интернета в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди старше просматривают информацию в интернете (55%).

Шоу-бизнес Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Космос Умер ученый Леонид Ксанфомалити "Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Российский флот получит в 2020 году четыре атомных подводных лодки В свою очередь заместитель министра обороны Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году "Севмаш" должен предать военному ведомству две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск", стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и атомную подводную лодку специального назначения "Белгород".

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Происшествия В Нижегородской области загорелся ангар с ГСМ Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.

Авто Рынок новых LCV в августе вырос на 7% Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Футбол Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут Стал известен состав сборной России U21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд с Болгарией.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Армия и оружие Киев хочет похвастаться перед НАТО новой Стратегией нацбезопасности Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, пообещал представителям НАТО, что Киев презентует проект новой Стратегии нацбезопасности.

Общество Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.

Общество Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.