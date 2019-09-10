Политика

РБКРБКРосгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека.
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 в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.
Коммерсантъ11:32

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Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов

Дождь10:39

Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах

Интерфакс09:56

Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

РБК12:26

В Росгвардии прокомментировали рекомендации по проекту памятки для журналистов

ТАСС12:37

Росгвардия предложила запретить журналистам разглашать сведения о бойцах

Коммерсантъ11:32

Росгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о своих сотрудниках и членах их семей

Эхо Москвы12:01

МВД и Росгвардия проигнорировали заседание СПЧ

Московский Комсомолец11:31
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников

В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 12:37
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«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Происшествия

Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей

Следователи Адлерского района СУ СК по Краснодарскому краю предъявили обвинение 43-летнему жителю Сочи, который, по версии правоохранителей, надругался над двумя малолетними детьми.
Российская газета 08:43
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Хоккей

СКА — Сибирь 0:0 (1-й период)

Сиб.фм вчера в 20:42
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Жители Москвы в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге

В ходе опроса выяснилось, что пользователи мобильного интернета в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди старше просматривают информацию в интернете (55%).
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Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек

Мойка78 11:37
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Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана

Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
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В Улан-Удэ проходит стихийный митинг

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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Армия и оружие

ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости вчера в 02:24
Космос

Умер ученый Леонид Ксанфомалити

"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости вчера в 06:48
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В свою очередь заместитель министра обороны Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году "Севмаш" должен предать военному ведомству две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск", стратегический подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" и атомную подводную лодку специального назначения "Белгород".
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Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
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В Нижегородской области загорелся ангар с ГСМ

Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.
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Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Рынок новых LCV в августе вырос на 7%

Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику.
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Футбол

Болгария U21 — Россия U21: Максименко и Чалов сыграют с первых минут

Стал известен состав сборной России U21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд с Болгарией.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

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Президент Путин назначил нового прокурора Москвы

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Киев хочет похвастаться перед НАТО новой Стратегией нацбезопасности

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Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
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Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков

Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.
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Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области.
РБК 11:43
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