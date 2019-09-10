Политика
REGNUMРосгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах
Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.
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Предложение содержится в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.Коммерсантъ11:32
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Коммерсантъ вчера в 03:49
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Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной кинопремией, которая не имеет никакого отношения к мировому искусству.
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Велогонщику Колобневу грозит полгода тюрьмы за участие в сговоре
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