с чего всё началось

Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.

Авто Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ Первое изображение автомобиля, который со сменой поколений впервые перейдет на электротягу, опубликовало издание Autocar.

Авто Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020 Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Политика Помпео прокомментировал сообщения СМИ об американском шпионе в России Госсекретарь США МАйк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Кино Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной премией Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной кинопремией, которая не имеет никакого отношения к мировому искусству.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Гаджеты Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона о поведении России Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров ответили на высказывания главы Пентагона Марка Эспера, который недавно заявил, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».

Спорт Велогонщику Колобневу грозит полгода тюрьмы за участие в сговоре Бельгийская прокуратура потребовала для российского велогонщика Александра Колобнева наказания в виде полугода лишения свободы.

Происшествия В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Шоу-бизнес Полина Гагарина показала, как загорает в бикини перед съемками Недавно на страничке Гагариной в Instagram появилось фото, на котором певица показала, как загорает перед съемками в бикини.

Общество Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.

Футбол «Монако» предложил Ариедо Брайде пост спортивного директора Советник «Барселоны» по спортивным вопросам Ариедо Брайда получил предложение занять пост спортивного директора «Монако», утверждает Gazzetta dello Sport.