Происшествия
ИзвестияРосгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
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В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией
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Участник драки между ОМОН и ВДВ в парке Горького рассказал, с чего началась потасовка
Комсомольская правдавчера в 13:29
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В Петербурге Александринский театр планирует принять зрителей в конце августа — начале сентября.
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Опрос проводился во второй половине мая. В нем приняли участие более 60 компаний.
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Напомним, что премьера нового кроссовера состоялась еще в прошлом году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
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Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.
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Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
В России планируют отменить НДС, НДФЛ и собирать налог с продаж
«Реализация принципа равенства налогообложения, декларируемого пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ, возможна только одним способом — введением единого оборотного налога, исчисляемого в процентах к выручке, взамен четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ», — говорится в проекте плана МЭР.
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Общество
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Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
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Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
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Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 08:42
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В Забайкалье не планируют секвестировать бюджет
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом, Правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.
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Адель поразила подписчиков облегающей кофтой и черными лосинами
Звезда британской эстрады Адель разместила в Инстаграме новое фото.
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Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) вчера в 06:46
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
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В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС вчера в 17:07
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
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Происшествия
Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным
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Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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Политика
Лукашенко созывает парламент Белоруссии на внеочередное заседание
Сразу две палаты белорусского парламента начнут внеочередные сессии в понедельник, 3 августа, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
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Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС вчера в 17:01