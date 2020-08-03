В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Единоборства Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.

Общество Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.

Авто Aston Martin перенес старт продаж нового кроссовера DBX в России Напомним, что премьера нового кроссовера состоялась еще в прошлом году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. 3

Политика Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан. 1

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Общество Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС). 107

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Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны» Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes. 433