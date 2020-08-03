с чего всё началось

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Общество В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы. 212

Шоу-бизнес Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе. 3

Армия и оружие Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.

Киберспорт Оригинальная No More Heroes может выйти на Nintendo Switch Напомним, что на выставке E3 2019 студия Grasshopper Manufacture анонсировала No More Heroes 3. Игра должна выйти только на Nintendo Switch уже в этом году.

Политика Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер . 2

Общество В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков. 592

Космос Черные дыры транслируют кадры эпического фильма об истории Вселенной Черная дыра, горизонт событий которой дал землянам это открытие, получила гавайское имя Поэхи.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн Общее число зараженных новым коронавирусом в мире превысило отметку в 18 миллионов. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Интернет Google запустила новый способ отслеживания пользователей на сайтах Браузеры Safari и Firefox уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах, однако Google ранее называла такую меру слишком жёсткой.