Происшествия
ИзвестияРосгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
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с чего всё началось
Бывший военнослужащий ВДВ отреагировал на драку, произошедшую ранее в ходе праздничных мероприятий в парке Горького в центре столицы, сообщает «Комсомольская правда».Московский Комсомолец00:34
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Участник драки между ОМОН и ВДВ в парке Горького рассказал, с чего началась потасовка
Комсомольская правдавчера в 13:29
В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией
Говорит Москвавчера в 13:15
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В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
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