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Известия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.В источнике
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РИА Новости

Десантники устроили драку с росгвардейцами в парке Горького

РИА Новости19:13
Комсомольская правда

Участник драки между ОМОН и ВДВ в парке Горького рассказал, с чего началась потасовка

Комсомольская правдавчера в 13:29
РЕН ТВ

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВвчера в 11:04
ТАСС

В Росгвардии прокомментировали потасовку в Парке Горького с участием бывших десантников

ТАССвчера в 13:25
Говорит Москва

В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией

Говорит Москвавчера в 13:15
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Интерфаксвчера в 13:10
РИАМО

Росгвардия прокомментировала потасовку в Парке Горького в Москве

РИАМОвчера в 12:57
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новостивчера в 09:53
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Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия20:16
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Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»

Как появился новый подрядчик "Газпрома" Будущий основатель "Русгазбурение" Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний.
РБК02:00
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