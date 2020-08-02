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РИА Новости
РИА Новости

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В парке Горького пресекли нарушение общественного порядка сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.В источнике
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РИА Новости

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

РИА Новости13:31
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Интерфакс13:10
Говорит Москва

В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией

Говорит Москва13:15
ТАСС

В Росгвардии прокомментировали потасовку в Парке Горького с участием бывших десантников

ТАСС13:25
РЕН ТВ

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВ11:04
РИАМО

Росгвардия прокомментировала потасовку в Парке Горького в Москве

РИАМО12:57
RT на русском

Росгвардия прокомментировала инцидент с бывшими десантниками в Москве

RT на русском12:57
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Настасья Самбурская снимется в продолжении сериала «Универ»

Два года назад завершился последний сезон молодежного сериала «Универ», который нашел множество поклонников, однако Настасья Самбурская решила обрадовать зрителей и заявила, что вскоре стартуют съемки его продолжения.
Bimru.ru10:50
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости09:53
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Украинский депутат Медведчук проводит отпуск в Крыму

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук находится в Крыму вместе с семьей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря политика Олега Бабанина.
Газета.Ru13:46
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