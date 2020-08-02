Происшествия
РИА НовостиРосгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
В Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
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с чего всё началось
В Москве в парке Горького произошла драка между мужчинами, празднующими День ВДВ. Очевидцы опубликовали в Instagram видео инцидента. Вмешаться в происходящее пришлось правоохранителям.РЕН ТВ10:41
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Авто
Очередь за новым Ford Bronco растянулась на 1,5 года
ToDay News Ufa 19:05
Общество
«Вектор» начнет производство вакцины от коронавируса в ноябре
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в ноябре приступить к производству собственных вакцин от коронавируса.
Новая Сибирь 13:03
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 11:09
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
Специалист считает, что универсальные десантные корабли проекта 23900 больше отвечают запросам ВМФ РФ, чем французские «Мистрали».
Что происходит 31 июля в 03:48
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Отделение Пенсионного фонд России по РТ с августа проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров на беззаявительной основе Об этом рассказал руководитель клиентской службы по Аксубаевскому району Владимир Тимофеев.
Сельская новь (Aксубаевский район) 31 июля в 08:53
Политика
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru 19:49
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Футбол
Первые фото новой формы сборной России по футболу появились в Сети
Журналисты портала Footyheadlines 2 августа показали фото домашнего и гостевого комплектов игровой формы сборной России, в которых спортсмены будут выступать в сезоне 2020/21.
iReactor 14:13
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Политика
Абхазия сняла ограничения и открыла границу с Россией
С сегодняшнего дня, с 1 августа, Абхазия сняла все введенные из-за коронавируса ограничения и открыла границу с Россией.
ТК Звезда вчера в 09:44
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Политика
Foreign Affairs: Трамп не может преодолеть зависимость США от Китая
Вашингтон, 1 августа 2020, 08:39 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа никоим образом не способствует снижению зависимости США от Китая, несмотря на стремление к размежеванию Вашингтона и Пекина, пишет бывший посол США в Мексике Роберта Джейкобсон и бывший советник министра торговли Том Уайлер в статье, вышедшей 31 июля в Foreign Affairs.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Космос
Британские астрономы нашли планету, которая повысила шансы найти разумную жизнь
Исследователям удалось выявить объект, который повысил шансы найти разумную жизнь.
Дни24 10:00
Экономика
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
Экономика
Счетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС 17:07
Игры
Человек-Паук может присоединиться к «Мстителям» в новой видеоигре
Эксклюзивным персонажем в новой видеоигре по Мстителям на PS4 может стать Человек-Паук.
iReactor 01:22
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
Гаджеты
Компания Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12
Причина переноса даты появления новых iPhone 12 на рынке связана с пандемией коронавируса.
Evo-rus.com 02:53