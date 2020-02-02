В Росгвардии не называют фамилии задержанных спортсменов. По сведениям информагентств, к нападению причастны чемпион страны по боксу в полутяжелом весе Георгий Кушиташвили и еще один практикующий боксер Овик Оганнисян. При досмотре у Кушиташвили нашли кокаин.

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Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

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Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9» Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.

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Наука В Италии ученые изолировали коронавирус В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.

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