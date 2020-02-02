Происшествия
Российская газетаРосгвардия прокомментировала нападение боксеров
В Росгвардии не называют фамилии задержанных спортсменов. По сведениям информагентств, к нападению причастны чемпион страны по боксу в полутяжелом весе Георгий Кушиташвили и еще один практикующий боксер Овик Оганнисян. При досмотре у Кушиташвили нашли кокаин.
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Общество
В Германии число зараженных коронавирусом достигло 10
Число зараженных китайским коронавирусом в Германии возросло до 10, так как двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались больны.
Здоровье
В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса
Комбинация из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа оказались эффективными в лечении пациентки с коронавирусом 2019-nCoV в Таиланде, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.
Здоровье
«Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности, заявил Турчак
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» совместно с Министерством здравоохранения работает над тем, чтобы вернуть возможность продажи лекарств с автолавок.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Музыка
Илон Маск записал электронный трек и разместил его в сети
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее в интернет.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Армия и оружие
«Аль-Каида» взяла ответственность за нападение на базу во Флориде
Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, базирующейся в Йемене, взяла ответственность за декабрьское нападение на военную базу во Флориде (США), сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Наука
В Италии ученые изолировали коронавирус
В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Экономика
Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Общество
В Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.