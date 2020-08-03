Происшествия
Газета.RuРосгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. Сообщается, что потасовка началась после того, как сотрудники силовых структур сделали замечание одному из отмечавших День ВДВ и попросили "вести себя скромнее".
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с чего всё началось
Бывший военнослужащий ВДВ отреагировал на драку, произошедшую ранее в ходе праздничных мероприятий в парке Горького в центре столицы, сообщает «Комсомольская правда».Московский Комсомолец00:34
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В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией
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Участник драки между ОМОН и ВДВ в парке Горького рассказал, с чего началась потасовка
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