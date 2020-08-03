с чего всё началось

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. Сообщается, что потасовка началась после того, как сотрудники силовых структур сделали замечание одному из отмечавших День ВДВ и попросили "вести себя скромнее".

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

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