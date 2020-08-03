Происшествия

Газета.RuГазета.RuРосгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. Сообщается, что потасовка началась после того, как сотрудники силовых структур сделали замечание одному из отмечавших День ВДВ и попросили "вести себя скромнее".
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с чего всё началось
Бывший военнослужащий ВДВ отреагировал на драку, произошедшую ранее в ходе праздничных мероприятий в парке Горького в центре столицы, сообщает «Комсомольская правда
».
Московский Комсомолец00:34

Подробнее о событии

Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького

РИА Новостивчера в 22:54

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВвчера в 11:04

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Интерфаксвчера в 13:10

В Росгвардии прокомментировали потасовку в Парке Горького с участием бывших десантников

ТАССвчера в 13:25

В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией

Говорит Москвавчера в 13:15

Участник драки между ОМОН и ВДВ в парке Горького рассказал, с чего началась потасовка

Комсомольская правдавчера в 13:29

Росгвардия прокомментировала потасовку в Парке Горького в Москве

РИАМОвчера в 12:57
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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

RT на русском 05:16
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Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
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Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
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Путешествия

АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов

Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM 05:19
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
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Общество

Сын украинского промышленника купил остров в Лигурийском море

Известия 04:53
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Общество

Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса

Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске

Пожар на ТЭЦ-2 в Норильске привел к гибели работника электростанции, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 02:22
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Коммерсантъ 02:38
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Здоровье

Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции

Британские ученые назвали основные причины возникновения деменции и правила, которые снижают риск развития этого заболевания в несколько раз, сообщается в научном журнале Lancet.
Цензуры.Нет 02:19
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Общество

Туристам в Турции запретили самим накладывать еду на шведских столах

Evo-rus.com 03:13
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Общество

В Крыму за сутки подтвердили 28 случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 2 августа 2020, 11:32 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:32
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Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
38
Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
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Происшествия

Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости 01 августа в 07:43
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах России

Ряд регионов в европейской части России ожидает повышенная температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
iReactor 03:18
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
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Общество

Власти расширят список производимых в России важных лекарств

Впервые за последние десять лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:46
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Авто

Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров

Редакция портала iReactor и дизайнер Александр Шторм представили «идеальную» машину для пенсионеров, которая отвечает всем их требованиям.
Автоновости дня 01:20
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Происшествия

Апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву

Молодежь Дагестана 01 августа в 06:14
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Гаджеты

Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием

Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
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Наука

Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

ToDay News Ufa 01 августа в 13:43
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке

18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews 03:51
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
56
Общество

Два российских выпускника сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году

Два выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов в 2020 году, 300 баллов получили 26 человек, на 200 баллов тесты написали 533 участника.
ФАН 05:03
Общество

Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ вместе с учениками учительницы

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева, которая решила провести эксперимент и сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вместе с учениками, получила 100 баллов.
Lenta.ru 04:50
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