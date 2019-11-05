Общество
ФедералПрессРосгвардия просит разрешить ей сбивать дроны при помощи оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны над охраняемыми объектами при помощи оружия и боевой техники. Это поможет сэкономить деньги, поскольку специальные средства для борьбы с беспилотниками стоят очень дорого. Об этом заявил замдиректора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
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В настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА… колеблется от 150 до 200 миллионов рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает.
— Олег Борукаев, российский военачальникТелеканал 360° вчера в 16:35
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Росгвардия попросила разрешить сбивать ей беспилотники с помощью оружия
Московский Комсомолецвчера в 11:23
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Армия и оружие
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