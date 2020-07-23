Общество
КоммерсантъРосгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
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с чего всё началось
Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика», ее созданием занимается государственный НИИ «Восход».Коммерсантъвчера в 19:08
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Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»
Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия 06:00
Экономика
Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках
Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
Ведомости 02:41
Экономика
Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском 06:44
Политика
В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией
В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
Lenta.ru 07:27
Технологии
В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus
Москва, 23 июля 2020, 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России.
REGNUM 07:32
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
Футбол
ФК «Уфа» занял 9 место по итогам сезона РФПЛ
Футбольный клуб «Уфа» выступил неплохо, набрав 38 очков и заняв место в середине турнирной таблице.
Стерлитамакский рабочий 00:36
Авто
О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании
Как уверяет производитель, именно Kia Sorento четвертой генерации с системой полного привода AWD сможет похвастаться максимальным внедорожным потенциалом за всю "жизнь" этой модели.
Новые автомобили 06:38
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
Политика
Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.
News.ru 07:06
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
Политика
Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Lenta.ru 05:41
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Общество
В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева
Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
Технологии
Apple отказалась от покупки британского разработчика процессорных ядер
Предложение японского SoftBank о покупке британского разработчика процессорных ядер ARM отклонила американская Apple, сообщил 23 июля Bloomberg со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:04
Политика
Мишустин вновь назвал старую главную цель в работе правительства РФ
Повышение качества жизни каждого человека в России — главная цель работы правительства, заявил Михаил Мишустин 22 июля во время своего первого отчета как главы российского правительства перед Госдумой РФ.
ИА Красная Весна вчера в 05:25
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
Общество
В Калининградской области выявили коронавирус у кассира магазина
С начала пандемии в Калининградской области зарегистрировали 2 746 случаев коронавируса, 44 человека умерли.
Калининград.Ru 05:45
Армия и оружие
Россия защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО
Во время последней атаки боевой авиации Израиля по позициям военных исламской республики в Дамаске, истребители находились под «прикрытием» российских самолетов.
ГЛАС.RU 07:18
Экономика
В США ополчились на одну из богатейших стран Европы
Америка обрушилась на Швейцарию, которая является одной из наиболее процветающих стран Европы, а причина кроется в том, что США обвиняют ее в валютных манипуляциях.
Topdaynews.ru 02:52