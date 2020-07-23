Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика», ее созданием занимается государственный НИИ «Восход».

с чего всё началось

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.

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