Общество

КоммерсантъКоммерсантъРосгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
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с чего всё началось

Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему

Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика», ее созданием занимается государственный НИИ «Восход».
Коммерсантъвчера в 19:08

Подробнее о событии

Росгвардия будет отслеживать владельцев оружия через приложение

Газета.Ru05:05

«Ъ»: данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему

РИА Новости03:33

Росгвардия автоматизирует контроль за оборотом оружия через IT-платформу

Ведомостивчера в 22:26

Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

Lenta.ru02:56

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

Коммерсантъ03:47

Росгвардия будет следить за владельцами оружия онлайн

URA.Ruвчера в 23:52

СМИ узнали о создании для Росгвардии ИТ-платформы по контролю за оружием

РБК03:24
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
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Происшествия

Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»

Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
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Экономика

Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках

Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
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Экономика

Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском 06:44
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Политика

В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией

В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
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Технологии

В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus

Москва, 23 июля 2020, 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России.
REGNUM 07:32
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
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Футбол

ФК «Уфа» занял 9 место по итогам сезона РФПЛ

Футбольный клуб «Уфа» выступил неплохо, набрав 38 очков и заняв место в середине турнирной таблице.
Стерлитамакский рабочий 00:36
Авто

О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказали в компании

Как уверяет производитель, именно Kia Sorento четвертой генерации с системой полного привода AWD сможет похвастаться максимальным внедорожным потенциалом за всю "жизнь" этой модели.
Новые автомобили 06:38
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Политика

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
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Политика

Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.
News.ru 07:06
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
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Политика

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей

По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
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Политика

Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Lenta.ru 05:41
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Общество

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

BFM.ru 07:26
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Общество

Путин по видеосвязи запустил установку по переработке нефти в Москве

РБК 06:10
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Общество

В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева

Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
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Технологии

Apple отказалась от покупки британского разработчика процессорных ядер

Предложение японского SoftBank о покупке британского разработчика процессорных ядер ARM отклонила американская Apple, сообщил 23 июля Bloomberg со ссылкой на свои источники.
ИА Красная Весна 04:04
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Политика

Мишустин вновь назвал старую главную цель в работе правительства РФ

Повышение качества жизни каждого человека в России — главная цель работы правительства, заявил Михаил Мишустин 22 июля во время своего первого отчета как главы российского правительства перед Госдумой РФ.
ИА Красная Весна вчера в 05:25
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
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Фигурное катание

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CT news 06:00
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Общество

В Калининградской области выявили коронавирус у кассира магазина

С начала пандемии в Калининградской области зарегистрировали 2 746 случаев коронавируса, 44 человека умерли.
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Армия и оружие

Россия защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

Во время последней атаки боевой авиации Израиля по позициям военных исламской республики в Дамаске, истребители находились под «прикрытием» российских самолетов.
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Экономика

В США ополчились на одну из богатейших стран Европы

Америка обрушилась на Швейцарию, которая является одной из наиболее процветающих стран Европы, а причина кроется в том, что США обвиняют ее в валютных манипуляциях.
Topdaynews.ru 02:52
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