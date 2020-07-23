НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок. Ведомство разделило заказ на два лота: работы по первому "Восход" уже закончил, а второй он же получил 9 июля.

с чего всё началось

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.

Происшествия В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. 376

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 515

Общество Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево». 21

Общество Взломавшие аккаунты в Twitter получили доступ к сообщениям 36 из них Вашингтон, 23 июля 2020, 08:59 — REGNUM Осуществившие взлом 130 аккаунтов знаменитостей, политиков и компаний в Twitter хакеры получили доступ к личным сообщениям 36 из них.

Происшествия Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу Сегодня были задержаны еще два фигуранта уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области.

Общество В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией. 90

Общество Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача. 3

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 299

Политика В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля.

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 14