Общество
КоммерсантъРосгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
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с чего всё началось
НИИ «Восход» к концу 2020 года завершит разработку для Росгвардии информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами, следует из данных на сайте госзакупок. Ведомство разделило заказ на два лота: работы по первому "Восход" уже закончил, а второй он же получил 9 июля.Коммерсантъвчера в 19:08
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