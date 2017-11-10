Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Росгвардия сообщила о задержании троих сторонников ИГ в Нижневартовске

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