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Росгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов в ЛНР

Спецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости
Затем армейская артиллерия РФ нанесла удар по противнику.
Pravda.Ru
"По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Добавляется, что также были найдены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 килограмма тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат.
РИА Новости

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