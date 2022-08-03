РИА НовостиРосгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов в ЛНРСпецназ Росгвардии уничтожил шесть украинских диверсантов в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.РИА НовостиЗатем армейская артиллерия РФ нанесла удар по противнику.Pravda.Ru"По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.РИА НовостиДобавляется, что также были найдены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 килограмма тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРосгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов в ЛНРРИА Новости04:04Росгвардия сообщила об уничтожении украинской диверсионной группы в ЛНРИнтерфакс - Россия03:57Росгвардия в ЛНР помогла уничтожить диверсионную группу ВСУ из шести человекТАСС03:36Росгвардия в ЛНР помогла Народной милиции уничтожить шесть диверсантов ВСУLenta.ru03:53Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена в ЛНРРЕН ТВ03:45Росгвардейцы разоблачили диверсантов в ЛНР и уничтожили артиллериейРоссийская газета03:40В ЛНР Росгвардия помогла уничтожить диверсионную группу ВСУИА Красная Весна03:53Показать ещёОценить149Поделиться