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Происшествия В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.

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