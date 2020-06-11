Происшествия
РИА НовостиРосгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Боец вневедомственной охраны, приехавший разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, пригрозил одному из участников подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело. В Росгвардии отметили, что установили личности участников видео и детально изучили все обстоятельства.
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с чего всё началось
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Ролик сегодня появился в некоторых Telegram-каналах.РИА Новости05:55
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