Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом, уточнил Рошаль.

с чего всё началось

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов. По его словам, необходимо надевать перчатки и обрабатывать телефон антисептиком.

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

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