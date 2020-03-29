Коронавирус

ИзвестияИзвестияРошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов. По его словам, необходимо надевать перчатки и обрабатывать телефон антисептиком.
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с чего всё началось

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом, уточнил Рошаль.
РИА Новости00:26

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Россиянам рассказали о безопасном походе по магазинам

Lenta.ru01:05

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РБК02:05

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RT на русском01:39

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URA.Ru01:36

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Газета.Ru03:21

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

Коммерсантъ00:57

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

РИА Новости00:26
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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