Коронавирус
ИзвестияРошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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с чего всё началось
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.Говорит Москва05:52
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