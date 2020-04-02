Коронавирус

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Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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с чего всё началось

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.
Говорит Москва05:52

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Рошаль дал рекомендации по восстановлению для переболевших пневмонией детей

Газета.Ru13:03

Рошаль дал рекомендации по восстановлению легких после коронавируса

РЕН ТВ09:52

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Говорит Москва05:52

Рошаль рекомендовал переболевшим пневмонией детям дыхательную гимнастику и строгий режим

ТАСС07:25

Как ребенку восстановить легкие после пневмонии? Отвечает Леонид Рошаль

Телеканал 360°07:12

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Москва 2407:07

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Известия07:39
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
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Ранее президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с эпидемией коронавируса и договорились об оказании гуманитарной помощи с российской стороны.
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В Санкт-Петербурге сохранятся все принятые ограничительные меры в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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