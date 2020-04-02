Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.

с чего всё началось

Политика Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом «Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.

Политика Первый самолет с помощью из России прилетит в Сербию 3 апреля Ранее президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с эпидемией коронавируса и договорились об оказании гуманитарной помощи с российской стороны.

Происшествия Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.

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Политика США купили доставленное из РФ медицинское оборудование 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.

Экономика Совфед одобрил закон о кредитных каникулах Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.