Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.

с чего всё началось

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Здоровье Петербургский роддом закрыли из-за пациентки с коронавирусом В четверг, 2 апреля, петербургский ГБУЗ «Родильный дом №16» закрыл приём новых пациентов после того, как у одной из его посетительниц выявили коронавирусную инфекцию.

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Авто «КамАЗ» выпустит «убийцу» ГАЗели Самой легкой смогут управлять водители с категорией B, для остальных — потребуются права с категорией C. Первые две модели — конкуренты «ГАЗелям Next», а более тяжелые станут «убийцами» стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

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