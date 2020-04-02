Коронавирус

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Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
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с чего всё началось

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.
Говорит Москва05:52

Подробнее о событии

Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения

РЕН ТВ15:18

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Говорит Москва05:52

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Известия07:39

Рошаль рекомендовал переболевшим пневмонией детям дыхательную гимнастику и строгий режим

ТАСС07:25

Как ребенку восстановить легкие после пневмонии? Отвечает Леонид Рошаль

Телеканал 360°07:12

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Москва 2407:07

Рошаль дал рекомендации по восстановлению для переболевших пневмонией детей

Газета.Ru13:03
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Общество

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Наука

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Vevby.ru вчера в 13:38
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Здоровье

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В четверг, 2 апреля, петербургский ГБУЗ «Родильный дом №16» закрыл приём новых пациентов после того, как у одной из его посетительниц выявили коронавирусную инфекцию.
Форпост Северо-Запад 14:54
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
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Светодиодную оптику получит Lada Vesta FL

В случае, если информация окажется правдой, LADA Vesta первой в линейке «АвтоВАЗа» получит светодиодную оптику.
ГЛАС.RU вчера в 03:45
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Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
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В Петербурге продолжат работать алкомаркеты и табачные

В Санкт-Петербурге продолжат работу магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию.
Neva.Today 14:35
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«КамАЗ» выпустит «убийцу» ГАЗели

Самой легкой смогут управлять водители с категорией B, для остальных — потребуются права с категорией C. Первые две модели — конкуренты «ГАЗелям Next», а более тяжелые станут «убийцами» стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Live24 05:29
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
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Общество

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Российская газета вчера в 12:02
Армия и оружие

Токаев объявил призыв военнообязанных на специальные сборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
Фергана 09:53
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Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции

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РБК 14:13
Финансы

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Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
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Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
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Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 11:35
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

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Общество

Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции

Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
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Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
Происшествия

На Кубани выписали первый штраф за нарушение карантина

Штраф за нарушение карантина составит от 15 тыс. до 1 млн рублей.
Кубань 24 13:21
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Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам

Карантинные меры в нашей области сохраняются.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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Общество

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Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru 11:15
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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