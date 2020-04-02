Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaРошаль дал рекомендации для перенёсших пневмонию детей

Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания. Главное по его мнению, это делать дыхательную гимнастику и сбалансированно питаться не меня 3 раз в день.
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с чего всё началось

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль в интервью радиостанции «Говорит Москва» рекомендовал заболевшим детям делать дыхательную гимнастику и правильно питаться.
Говорит Москва05:52

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Как ребенку восстановить легкие после пневмонии? Отвечает Леонид Рошаль

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Рошаль дал рекомендации по восстановлению легких после коронавируса

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Рошаль дал рекомендации по восстановлению для переболевших пневмонией детей

Газета.Ru13:03

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Москва 2407:07

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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