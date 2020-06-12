Общество

РБКРБКРошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь вручения медалей Героев Труда обратил внимание на дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
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«Такого не было в России с 1953 года»: Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей

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Рошаль Леонид Михайлович
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Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор. Герой Труда Российской Федерации.
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