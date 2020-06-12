Общество
РБКРошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь вручения медалей Героев Труда обратил внимание на дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
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«Все неправильно»: Рошаль просит Путина обратить внимание на дело Белой и Сушкевич
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