Коронавирус
ИзвестияРошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». Россия избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья), подчеркнул специалист.
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с чего всё началось
«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — говорит врач. Почему он продолжает носить маску и перчатки и какие выводы делает из официальной медицинской статистики, Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes.Forbesвчера в 06:53
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Политика
Минск пока не получил запрос на выдачу Украине задержанных россиян
Официальный Минск пока не получал запрос из Киева на выдачу 33 российских граждан, задержанных в Белоруссии.
Евразия Daily 03:47
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России
Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
Политика
Стало известно о планах Путина и Мишустина на отпуск
Стало известно о том, как российские политики планируют провести отпуск в текущем году на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 03:36
Общество
Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер в декларации за 2019 год указал доход в 4 копейки.
RT на русском 03:32
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 01 августа в 14:24
Общество
Правительство РФ расширит перечень жизненно важных препаратов
Правительство России расширит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Агентство Москва 03:51
Общество
ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с домогательствами на работе
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто жители России сталкиваются с домогательствами на рабочем месте.
Neva.Today 03:13
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Гаджеты
Samsung уже тестирует Android 11 для Galaxy S20+
Samsung, как и многие другие компании, работает над адаптацией Android 11 для своих смартфонов.
iXBT.com 02:50
Общество
Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей
Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:58
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес
Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
В пятницу 31 июля Сергей Гармаш заявил о том, что покидает театр "Современник" и обратился к коллегам с открытым письмом.
Paparazzi.ru 01:29
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform 02:18
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Океанолог Владимир Югай отметил, что данное оружие может спровоцировать цунами высотой приблизительно двадцать пять метров.
Evo-rus.com 01 августа в 02:58
Здоровье
За сутки 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 94 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 02:40
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Первые тестовые экземпляры грузовика "Валдай Next" от ГАЗ, полная масса которого составляет 6,7 тонны, сошли с конвейера Горьковского автозавода.
Новые автомобили 02:11
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29