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Известия
Известия

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». Россия избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья), подчеркнул специалист.В источнике
С чего всё началось
Forbes

«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии

«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — говорит врач. Почему он продолжает носить маску и перчатки, и какие выводы делает из официальной медицинской статистики, Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes.
Forbesвчера в 06:53
Подробнее о событии
Известия

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

Известия01:29
Forbes

«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии

Forbesвчера в 06:53
ТАСС

Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны»

ТАСС21:53
РИА Новости

Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

РИА Новости21:29
РБК

Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны»

РБК20:46
URA.Ru

Доктор Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

URA.Ruвчера в 16:10
РЕН ТВ

Рошаль рассказал, как РФ удалось добиться низкой смертности от COVID

РЕН ТВ00:21

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русскомвчера в 07:09
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Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия20:16
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Россия и Китай снизили объемы торговых операций в долларах

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на немецкое издание Deutsche Wirtshafts Nachrichten, доля расчетов в долларах при осуществлении торговых операций между Российской Федерацией и Китаем упала в первом квартале до сорока шести процентов.
ToDay News Ufa01:14
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Преподаватели вузов жалуются на списывание во время дистанционного обучения

Преподаватели высших учебных заведений сохранили скептическое отношение к дистанционному формату обучения, на который они были вынуждены перейти из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ02:16