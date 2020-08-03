Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
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По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». Россия избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья), подчеркнул специалист.В источнике
С чего всё началось
«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии
«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — говорит врач. Почему он продолжает носить маску и перчатки, и какие выводы делает из официальной медицинской статистики, Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes.
Forbesвчера в 06:53
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