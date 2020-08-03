В России заразились более 845 000 человек, умерло 14 058 человек. Суточный прирост заболевших коронавирусом в нашей стране сейчас снижается, однако в некоторых регионах наблюдается прирост.

с чего всё началось

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». Россия избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья), подчеркнул специалист.

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