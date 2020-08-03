Коронавирус
ИзвестияРошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». Россия избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья), подчеркнул специалист.
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с чего всё началось
В России заразились более 845 000 человек, умерло 14 058 человек. Суточный прирост заболевших коронавирусом в нашей стране сейчас снижается, однако в некоторых регионах наблюдается прирост.Forbesвчера в 06:53
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Гаджеты
Компания Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12
Причина переноса даты появления новых iPhone 12 на рынке связана с пандемией коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 02:53
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Напомним, родители имеют право на ежемесячные пособия на малышей в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что доход на человека в их семье составляет меньше прожиточного минимума (исходя из показателя в регионе, в котором проживает семья с детьми).
Летидор вчера в 06:30
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
В МВД опровергли взлом баз данных российских водителей
Ранее 3 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья.
Lenta.ru 05:39
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил накануне, что клинические испытания вакцины, которая была разработана центром имени Гамалеи, завершены.
Моя Москва.онлайн 01 августа в 04:09
Происшествия
Во время конфликта в Сосновом Бору инженер выстрелил в соседа по даче
Поначалу мужчины вели словесную перебранку, а после один из них – 62-летний инженер одного из местных предприятий, достал травматический пистолет и выстрелил в шею своему оппоненту.
Online47.ru 05:34
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна 01 августа в 04:33
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал текущего года следует, что доля предпринимательских доходов снизилась больше всего (с 5,9 до 3,5%), в то время как традиционно доминирующая доля заработной платы выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором.
Профиль 01:28
Здоровье
60% населения Башкирии будет бесплатно вакцинировано от гриппа
Вакцинируют от гриппа в этом сезоне 60% жителей республики.
Аргументы и Факты - Уфа 03:17