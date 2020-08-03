Коронавирус
ИзвестияРошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». Россия избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья), подчеркнул специалист.
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с чего всё началось
«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — говорит врач. Почему он продолжает носить маску и перчатки и какие выводы делает из официальной медицинской статистики, Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes.Forbesвчера в 06:53
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Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Экономика
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
Армия и оружие
Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500
Российская газета 05:14
Экономика
«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Минфин внес в правительство законопроект, который может увеличить отчисления нефтяных компаний в бюджет на 200 млрд рублей за три года, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:54
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Происшествия
Родители жертвы из дела Фургала рассказали об убитом сыне
Мать убитого Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды через различные инстанции более 15 лет.
PROkhab.ru 00:05
Политика
В Белоруссии заметили военную технику возле границы с РФ
В Белоруссии, возле границы с Россией, замечена колонна БТР. Видеозапись, на которой видна военная техника, опубликовала "Новая газета".
Газета.Ru вчера в 14:54
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние десять лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:46
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Путешествия
В АТОР назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой
Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения, полеты стартуют 17 сентября.
Газета.Ru 05:03
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 09:53
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском вчера в 07:09
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Авто
Самый дешевый Gelandewagen получит мотор от седана
Car.ru вчера в 04:07
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
Детские выплаты на ребенка в 2020 году: изменения, новые размеры и особенности выплат
К «традиционным» выплатам (декретные, по уходу за ребенком до 1,5 лет, материнский капитал и проч.) добавили новые «антивирусные».
Бухонлайн 02:28
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Общество
В Краснодарском крае объяснили резкий рост числа случаев коронавируса
Напомним, за сутки в Краснодарском крае выявили 107 случаев заболевания. Это максимум с начала пандемии.
RuNews24.ru вчера в 10:42
Кино
«Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Американский сериал «Чернобыль», снятый телеканалом HBO и британской телесетью Sky, признали лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Live24 01 августа в 04:10
Политика
Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM 05:07
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Политика
Водолацкий: Дело по расследованию MH17 повернулось в пользу РФ
Фонд провел свое собственное расследование обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.
RuNews24.ru вчера в 23:59
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Происшествия
В Удмуртии задержали 43 человека по подозрению в мошенничестве
Ижевск, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM В Удмуртии задержаны 43 человека, которые подозреваются в мошенничестве при ремонте пластиковых окон.
REGNUM 05:19