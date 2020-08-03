«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — говорит врач. Почему он продолжает носить маску и перчатки и какие выводы делает из официальной медицинской статистики, Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes.

с чего всё началось

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». Россия избежала тяжелых последствий пандемии из-за невысокой плотности населения (за исключением Москвы и Подмосковья), подчеркнул специалист.

Шоу-бизнес Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». 132

Экономика Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. 47

Происшествия Родители жертвы из дела Фургала рассказали об убитом сыне Мать убитого Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды через различные инстанции более 15 лет. 30

Путешествия В АТОР назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения, полеты стартуют 17 сентября.

Здоровье В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. 113

Политика Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. 183

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 38

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год. 10

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 19

Политика Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ. 1