«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — говорит врач. Почему он продолжает носить маску и перчатки, и какие выводы делает из официальной медицинской статистики, Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes.

с чего всё началось

Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.

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