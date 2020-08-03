Коронавирус
Lenta.ruРошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
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Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны.
— Леонид Рошаль, хирургТелеканал 360° 22:34
с чего всё началось
«Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки», — говорит врач. Почему он продолжает носить маску и перчатки, и какие выводы делает из официальной медицинской статистики, Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes.Forbes06:53
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