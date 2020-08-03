Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
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Леонид Рошаль
Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны.
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с чего всё началось

«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии

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Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор. Герой Труда Российской Федерации.
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