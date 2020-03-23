Коронавирус

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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

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Рошаль заявил, что история с коронавирусом – это репетиция биологической войны

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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

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