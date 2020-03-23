Коронавирус

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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Рошаль сравнил распространение коронавируса с репетицией биологической войны

Lenta.ru13:28

Рошаль назвал пандемию COVID-2019 репетицией биологической войны

Газета.Ru14:24

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

РБК13:45

"А если Москва выйдет из строя?": Доктор Рошаль сравнил эпидемию коронавируса с репетицией биологической войны

Царьград13:29

Доктор Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

URA.Ru16:54

Рошаль заявил, что история с коронавирусом – это репетиция биологической войны

БИЗНЕС Online12:19

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

РИА Новости10:42
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Происшествия

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Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»

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CyberSport.ru 17:19
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В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Армия и оружие

Киевские боевики открыли огонь по поселку в ДНР: пострадал ребенок

Народная милиция ДНР сообщила о новом случае. Боевики 58-й бригады открыли огонь по поселку шахты Гагарина.
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На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Rambler News Service 12:24
Политика

Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают

Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Цена на нефть марки Brent снижается примерно на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
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США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд

Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
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За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
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Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

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В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

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В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России

В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
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Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
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