Коронавирус
РИА НовостиРошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Кардиолог из Испании Пабло Канепа сказал, что для того, чтобы свести к минимуму риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и отказаться от вредной пищи.
Киберспорт
Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»
Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Экономика
Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств
Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
Отмечается, что за последние дни в Райкерс было зафиксировано около 40 случаев коронавируса.InterMedia напоминает: приговор по делу Харви Вайнштейна был оглашен 11 марта 2020 года.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Киевские боевики открыли огонь по поселку в ДНР: пострадал ребенок
Народная милиция ДНР сообщила о новом случае. Боевики 58-й бригады открыли огонь по поселку шахты Гагарина.
Происшествия
На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом
Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Политика
Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают
Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Энергетика
Цена на нефть Brent снижается на 2,6%
Цена на нефть марки Brent снижается примерно на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
Недвижимость
Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас
В большинстве своем покупатели выходят на рынок преждевременно — они собирались приобрести квартиру позже, через несколько месяцев или даже в следующем году, однако ускорились, поддавшись ажиотажному настроению.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Политика
США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд
Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
Общество
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика
Трамп: уровень смертности от коронавируса в США будет ниже 1%
Уровень смертности от коронавируса в США будет ниже одного процента, заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Политика
Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий
Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Здоровье
ОРВИ и грипп превышают эпидпороги в Чите
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Чите превышают эпидпороги по всем возрастным группам, кроме группы детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России
В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.