Коронавирус
РИА НовостиРошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Читать в источнике
Оценить856
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Энергетика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса
Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Политика
В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Кино
Время малых экранов. Мировая индустрия кино терпит огромные убытки
Крупнейшие студии переносят самые ожидаемые премьеры. Так, отложен до ноября выход новой ленты о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Происшествия
Мать и дочь торговали телами покойных на протяжении восьми лет
В ходе расследования установлено, что с 2010 по 2018 год женщины торговали мертвыми телами и их частями для исследовательских и научных организаций.
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Футбол
Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь
Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Наука
Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году
В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса
Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Хоккей
Заварухин может сменить Мартемьянова на посту наставника «Автомобилиста»
«Автомобилист» по итогам текущего сезона КХЛ вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Сибири», проиграв четыре матча и победив лишь в одном.
Футбол
Игроки «Андерлехта» отказались от месячной зарплаты в пользу клуба
Карел Ван Этвельт, генеральный директор «Андерлехта», сообщил, что игроки команды отказались от получения мартовского оклада, чтобы сэкономить около двух миллионов евро для клуба.
Экономика
Единственный в России завод, выпускающий БМП, заявил о выходе из кризиса
ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в Ростех), единственный в Российской Федерации завод, выпускающий боевые машины пехоты и одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России, заявило о выходе из кризиса за счет восстановления резервов по кредитным поручительствам.
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Здоровье
Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевших.
Экономика
В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Технологии
Россияне на «удаленке» предпочитают сервисы для видеоконференций и самообразования
Массовый переход сотрудников российских компаний на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию, следует из предоставленных РБК данных компании SimilarWeb.
Культура
Британцы сняли документальный сериал о Путине
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Авто
Назвали дату начала продаж минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen выводит на рынок новый большой минивэн Volkswagen Viloran.