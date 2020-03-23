Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

РБК13:45

Доктор Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

URA.Ru16:54

Рошаль назвал пандемию COVID-2019 репетицией биологической войны

Газета.Ru14:24

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Известия22:18

Рошаль сравнил распространение коронавируса с репетицией биологической войны

Lenta.ru13:28

Рошаль заявил, что история с коронавирусом – это репетиция биологической войны

БИЗНЕС Online12:19

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

РИА Новости10:42
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Энергетика

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Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

РИА Новости 16:09
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В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Экономика

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
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В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
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"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

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Время малых экранов. Мировая индустрия кино терпит огромные убытки

Крупнейшие студии переносят самые ожидаемые премьеры. Так, отложен до ноября выход новой ленты о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 02:00
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
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Мать и дочь торговали телами покойных на протяжении восьми лет

В ходе расследования установлено, что с 2010 по 2018 год женщины торговали мертвыми телами и их частями для исследовательских и научных организаций.
РЕН ТВ 22:56
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
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Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь

Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Российская газета 22:25
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Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
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Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

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«Автомобилист» по итогам текущего сезона КХЛ вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Сибири», проиграв четыре матча и победив лишь в одном.
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Игроки «Андерлехта» отказались от месячной зарплаты в пользу клуба

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Единственный в России завод, выпускающий БМП, заявил о выходе из кризиса

ПАО "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в Ростех), единственный в Российской Федерации завод, выпускающий боевые машины пехоты и одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России, заявило о выходе из кризиса за счет восстановления резервов по кредитным поручительствам.
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В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса

На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
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Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевших.
Газета.Ru 22:57
Экономика

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
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Массовый переход сотрудников российских компаний на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию, следует из предоставленных РБК данных компании SimilarWeb.
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Британцы сняли документальный сериал о Путине

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Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Назвали дату начала продаж минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen выводит на рынок новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
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