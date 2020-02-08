Здоровье

ИзвестияИзвестияРошаль ответил на слова главы Минздрава о врачебных ошибках

Рошаль отметил, что, хотя в РФ общий показатель составляет 0,8%, тогда как в Европе, например, 10%, а в США за год из-за ошибок врачей гибнет до 100 тыс. человек, для каждого пострадавшего важен именно его случай.
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Леонид Рошаль
Несмотря на то, что они составляют только 0,8% от всех больных, госпитализированных в стационары страны, для каждого человека это неважно. Важно, что именно у него возникло осложнение, которого могло бы и не быть. Думаю, что нам нужно улучшать статистику осложнений. Их не нужно скрывать.
— Леонид Рошаль, хирургРЕН ТВ 14:42
с чего всё началось

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