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Газета.RuМинздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
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При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.Интерфакс05:24
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Глава Минздрава: Из-за ошибок врачей осложнения возникают у 70 тысяч человек в год
Российская газета06:16
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