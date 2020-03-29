Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
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Леонид Рошаль
В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или туалетную бумагу, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки, обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно.
— Леонид Рошаль, хирургНТВ 00:44
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Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

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Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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