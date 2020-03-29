Коронавирус
КоммерсантъРошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках
В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
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В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или туалетную бумагу, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки, обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно.
— Леонид Рошаль, хирургНТВ 00:44
с чего всё началось
Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом, уточнил Рошаль.РИА Новости00:26
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