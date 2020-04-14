Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскРошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку больницы в Уфе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу палаты. Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе с 6 апреля закрыта на карантин.
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Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом

ТАССвчера в 10:18

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

РИА Новостивчера в 12:37

Леонид Рошаль потребовал прекратить проверку больницы в Уфе, в которой находятся зараженные коронавирусом

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Леонид Рошаль потребовал прекратить проверку в РКБ

UfacityNews.ruвчера в 10:56

Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ им. Куватова в Уфе

Уфа1.рувчера в 10:51

Коронавирус в Башкирии: Как будут работать врачи в РКБ; что происходит в Бирской больнице

Башинформ00:56

Леонид Рошаль требует прекратить преследование главврача Республиканской клинической больницы

UfaTime.ruвчера в 10:10
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Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Наука

Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:47
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Забайкалье за сутки выросло вдвое

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 130 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:00
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Экономика

ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции.
ТАСС вчера в 13:42
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Коммерсантъ вчера в 22:37
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Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
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Общество

Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
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Общество

Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков

Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
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Происшествия

Омбудсмен Иркутской области прокомментировал бунт в колонии в Ангарске

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко заявил, что бунт в исправительной колонии №15 мог быть спровоцирован конфликтом между заключенными и администрацией учреждения.
Московский Комсомолец 01:38
Общество

В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось

В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую

По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска вчера в 12:12
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Футбол

«Шахтер» запускает собственный телеканал

Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
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Политика

В США предположили естественное происхождение коронавируса

Американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по всему миру с конца декабря прошлого года, вызывая инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории.
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяет 32 поезда дальнего следования

С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены.
Доступ1 13 апреля в 05:20
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Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
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Здоровье

Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса

Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
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Здоровье

Пандемия коронавируса в Испании и Италии пошла на спад

В Испании и Италии в последние две недели снижается количество смертей и заражений коронавирусом, и хотя они еще далеки от нормализации ситуации, власти настроены оптимистично.
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Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу

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42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
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Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38
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Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы прибавили в среднем полтора процента.
МИР 24 вчера в 02:25
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Экономика

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 08:41
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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