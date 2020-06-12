Общество

Lenta.ruLenta.ruРошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного.
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Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

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Леонид Рошаль – Владимиру Путину: «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года»

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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор. Герой Труда Российской Федерации.
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