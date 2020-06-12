Общество
Lenta.ruРошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного.
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«Все неправильно»: Рошаль просит Путина обратить внимание на дело Белой и Сушкевич
Новый Калининград.Ru07:50
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Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
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Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
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Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
Рабочий пострадал при демонтаже спорткомплекса в Петербурге
В Петербурге госпитализирован рабочий, сломавший позвоночник при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 08:37
Общество
Борис Джонсон осудил снос памятников участниками протестов
Джонсон заявил, что понимает желание принять участие в законных протестах против расовой дискриминации.
ИА Красная Весна 08:41
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Политика
Трамп не собирается удерживать власть в случае проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не намерен предпринимать попытки удержать власть в случае проигрыша на президентских выборах.
Комсомольская правда 14:27
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Экономика
ПФР разъяснил россиянам условия получения постоянной надбавки к пенсии
Российские пенсионеры – участники программы софинансирования, могут получить ежемесячную прибавку к выплатам, сообщили в Пенсионном фонде России.
iReactor 07:20
Общество
Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru 08:45
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
Происшествия
Михаил Ефремов провел на допросе пять часов
Российская газета вчера в 13:57
Политика
Комитет госконтроля Белоруссии заподозрил в нарушении законов претендента на пост главы республики Виктора Бабарико
Комитет государственного контроля Белоруссии заподозрил в нарушении законов претендента на пост главы республики Виктора Бабарико.
Эхо Москвы 14:01
Авто
Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре
Автоновости дня 03:14
Авто
Опубликованы новые данные о проектах Aurus
Директор Aurus Motors Адиль Ширинов рассказал несколько новых подробностей о будущих проектах семейства Aurus.
МедиаПоток 06:48
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Происшествия
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
РИА Новости 14:09
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Политика
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги
Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
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Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском 12:02
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14