Общество

РИА НовостиРИА НовостиРошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного. Путин в День России вручал медали Героя Труда.
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«Такого не было в России с 1953 года»: Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей

Калининград.Ru09:23

Рошаль напомнил Путину о деле медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде

ТАСС09:05

Рошаль попросил Путина вступиться за обвиняемых в убийстве врачей

Русский Запад08:17

Леонид Рошаль – Владимиру Путину: «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года»

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«Все неправильно»: Рошаль просит Путина обратить внимание на дело Белой и Сушкевич

Новый Калининград.Ru07:50

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

РИА Новости07:06

Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

Интерфакс06:41
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Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
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Футбол

Невеста Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, что ей стыдно из-за тренировок с футболистом.
РЕН ТВ 13:48
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Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Футбол

Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
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Происшествия

В Дагестане двое полицейских избили задержанную, вымогая у нее деньги

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали Курашову и, доставив в отдел, били ее по голове и телу.
Новые Известия 11:40
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Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
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Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Культура

Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции

News.ru вчера в 06:25
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Игры

В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей

Evo-rus.com 14:01
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
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Общество

Белый дом назвал ложью книгу о брачном контракте Мелании Трамп

Белый дом назвал лживой книгу, в которой говорится о заключении нового брачного контракта между Дональдом и Меланией Трамп.
Lenta.ru 15:51
Футбол

«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль

«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес.
Спорт-Экспресс 15:28
Происшествия

Нефтяной резервуар загорелся в ХМАО, есть пострадавшие

Росбалт 11:53
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Футбол

Месси прокомментировал свое возвращение в футбол на фоне пандемии

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Релизный трейлер The Last of Us: Part 2 остался без комментариев пользователей

Деловое.ТВ 03:48
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
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Культура

Новая экранизация манги «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.
Piter.tv 09:20
12
Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
34
Политика

Макрон поздравил Путина с Днем России

Президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю Дня России, сообщили в посольстве Франции в Москве.
РИА Новости 13:12
Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
11
Происшествия

Банк оставил вдову погибшего в ДТП с Ефремовым водителя без денег

ФАН 13:50
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Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
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Политика

Трамп разрешил вводить санкции против членов МУС

Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому можно вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру вчера в 11:51
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Политика

Трамп заявил, что признает поражение при проигрыше на выборах

Глава США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если проиграет на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 15:33
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 10 июня в 03:51
1,2K
Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор. Герой Труда Российской Федерации.
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