Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного. Путин в День России вручал медали Героя Труда.

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

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