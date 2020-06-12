Общество
РИА НовостиРошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного. Путин в День России вручал медали Героя Труда.
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«Все неправильно»: Рошаль просит Путина обратить внимание на дело Белой и Сушкевич
Новый Калининград.Ru07:50
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Футбол
Невеста Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом
Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, что ей стыдно из-за тренировок с футболистом.
РЕН ТВ 13:48
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Футбол
Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
Происшествия
В Дагестане двое полицейских избили задержанную, вымогая у нее деньги
Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали Курашову и, доставив в отдел, били ее по голове и телу.
Новые Известия 11:40
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Культура
Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции
News.ru вчера в 06:25
Игры
В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей
Evo-rus.com 14:01
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Общество
Белый дом назвал ложью книгу о брачном контракте Мелании Трамп
Белый дом назвал лживой книгу, в которой говорится о заключении нового брачного контракта между Дональдом и Меланией Трамп.
Lenta.ru 15:51
Футбол
«Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль
«Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес.
Спорт-Экспресс 15:28
Технологии
Релизный трейлер The Last of Us: Part 2 остался без комментариев пользователей
Деловое.ТВ 03:48
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Культура
Новая экранизация манги «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.
Piter.tv 09:20
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Политика
Макрон поздравил Путина с Днем России
Президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю Дня России, сообщили в посольстве Франции в Москве.
РИА Новости 13:12
Недвижимость
Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против членов МУС
Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому можно вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру вчера в 11:51
Политика
Трамп заявил, что признает поражение при проигрыше на выборах
Глава США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если проиграет на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 15:33
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 10 июня в 03:51
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45