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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального

С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.В источнике
Леонид Рошальхирург
Национальная медицинская палата сейчас обратилась к Немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального, которая до сих пор не ясна.
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Комсомольская правда

Опубликован полный текст обращения Рошаля к немецким медикам из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правда14:29
РИА Новости

Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным

РИА Новости12:37
ТАСС

Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

ТАСС11:42
РБК

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

РБК11:54
Московский Комсомолец

Рошаль: российские врачи предложили немцам совместно работать по Навальному

Московский Комсомолец11:51
RT на русском

Рошаль предложил Германии создать экспертную группу для изучения состояния Навального

RT на русском12:47
Коммерсантъ

Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального

Коммерсантъ12:18

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос03:08
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Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известия13:59
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Принц Гарри и Меган Маркл подписали соглашение с Netflix

Соглашение, предусматривающее создание документальных и художественных фильмов, постановок и программ для детей, подписали супруги принц Гарри и Меган Маркл со стриминговым сервисом Netflix, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
UfaTime.ru14:31
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