Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального
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С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.В источнике
Национальная медицинская палата сейчас обратилась к Немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального, которая до сих пор не ясна.
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Опубликован полный текст обращения Рошаля к немецким медикам из-за ситуации с Навальным
Комсомольская правда14:29
Рошаль: российские врачи предложили немцам совместно работать по Навальному
Московский Комсомолец11:51